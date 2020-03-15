Завершающие игры еврокубков UEFA могут пройти в формате «финал четырех»

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) может организовать решающие игры еврокубков в формате «финала четырех».

Данный формат предполагает проведение по одному полуфинальному матчу вместо серий из двух игр и финала в течение четырех дней в одном городе. Ориентировочно, завершение Лиги чемпионов должно состояться в Стамбуле, а Лиги Европы - в Гданьске.

Как сообщает испанское издание AS, в освободившиеся таким образом дни, в которые должны были пройти матчи в обычном режиме, могут состояться игры национальных первенств, приостановленных из-за коронавируса.

Напомним, участниками 1/4 финала на стадии до инициативы с «финалом четырех» стали ПСЖ, «Аталанта», «Атлетико» и «Лейпциг».

Непосредственно принятие либо отклонение предложения произойдет во вторник, 17 марта. В видеоконференции примут участие 55 европейских ассоциаций в составе спортивной организации.