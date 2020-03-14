Тетя Конора Макгрегора умерла от коронавируса

Тетя эпатажного ирландского бойца UFC Конора Макгрегора умерла от коронавируса.

В своем посте в социальной сети спортсмен поделился мыслями на тему личной гигиены и тактильного взаимодействия между людьми. Макгрегор признался, что не сомневается в появлении коронавируса в Ирландии, но верит, что общими усилиями удастся «заставить его уйти».

«Хорошие привычки, которые мы приобрели из-за дикой атаки COVID-19, сделают нас очень сильными в будущем. Гигиена рук, гигиена лица - это то, что мы должны делать в любом случае», - написал боец.

После этого он поделился, что несколько дней назад неожиданно узнал о смерти своей тети от этого заболевания. В этот момент он находился в студии, где должен был объявить о пожертвовании от имени своего бренда виски.

«Сидя в кресле и готовясь к участию в утреннем шоу, я получил звонок о том, что моя любимая тетушка Энн скончалась. Я не мог больше жить. Моя бедная любимая тетушка. Сестра моей мамы. Тупой вирус, что вообще происходит. Покойся с миром, Энн Мур, я люблю тебя», - написал Макгрегор.

Напомним, первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Ирландии 1 марта. Заразившимся оказался мужчина, прибывший из Италии.