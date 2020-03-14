СМИ: Головин подписал новый контракт с «Монако»

Российский полузащитник Александр Головин продлил контракт с футбольным клубом «Монако», улучшив финансовые условия соглашения, сообщает Championat.

О переходе Головина из московского ЦСКА в «Монако» было объявлено 27 июля 2018 года. Срок контракта был рассчитан сроком на 5 лет, и должен был закончиться 30 июля 2023 года.

Новое соглашение действует до 30 июня 2024 года. В нем нет пункта об отступных. Трансфер Головина был самым дорогим в истории продаж российских футболистов. За «Монако» Александр провел 65 матчей и является одним из ключевых игроков команды. На данный момент россиянин входит в десятку самых высокооплачиваемых футболистов клуба (225 тысяч евро).