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Глава Минспорта оценил шансы на отмену международных турниров в РФ

Иван Линдеманн
21:55 14.03.2020
Олег Матыцин добавил, что в настоящее время министерство продумывает специальный регламент, чтобы не сорвать все российские соревнования.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В вопросах проведения международных соревнований Россия будет полагаться на решения международных и европейских федераций. Об этом сообщил глава Министерства спорта РФ Олег Матыцин.

«Мы не будем отменять международные соревнования до тех пор, пока это решение не примут международные или европейские федерации», - заявил министр.

Он добавил, что в настоящее время министерство продумывает специальный регламент, чтобы не сорвать все российские соревнования.

«Гадать не будем сегодня, будем действовать по ситуации, уже в Минспорта создан оперативный штаб», - отметил Матыцин.

Также министр спорта сообщил, что необходимо соблюдать все рекомендации по минимизации рисков заражения коронавирусом и не впадать в панику.

«Надо адекватно реагировать на все вызовы», - резюмировал министр.

В пятницу, 13 марта, заместитель председателя правительства РФ и председатель координационного совета по подготовке и проведению Евро-2020 Дмитрий Чернышенко заявил, что Россия полностью готова к проведению чемпионата Европы по футболу.

Матчи турнира, который  запланирован на 12 июня-12 июля, должны пройти в 12 городах Европы, 4 из них принимает Санкт-Петербург.

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