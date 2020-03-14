В Союзе биатлонистов рассказали о дальнейшей карьере Логинова

Прошедшие обыски у биатлониста Александра Логинова во время чемпионата мира в итальянском Антхольце связаны с проблемами с аккредитацией у тренера спортсмена Александра Касперовича, а также со старым допинговым скандалом. Об этом РИА Новости рассказал президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев.

Напомним, что после инцидента Логинов снялся с заключительной гонки турнира, а позже в одном из интервью заявил, что задумывается о завершении карьеры.

«Логинов не собирается заканчивать карьеру», - сообщил Драчев.

На чемпионате мира российский биатлонист стал первым в спринте и третьим в гонке преследования. В общем зачете он занял седьмое место.