«Непростой соперник»: Шипулин обратился к объявившему о завершении карьеры Фуркаду

Антон Шипулин пожелал удачи завершившему карьеру Мартену Фуркаду. О намерении уйти из спорта пятикратный олимпийский чемпион по биатлону заявил накануне. Ожидается, что последнюю гонку в карьере 31-летний спортсмен проведет в рамках этапа Кубка мира в Контиолахти.

Российский спортсмен и экс-бронзовый призер Олимпиады-2010 по биатлону Шипулин отметил заслуги Фуркада и назвал честью возможность соревноваться с ним.

«Ты - великий спортсмен и чемпион, который оставил невероятный след в истории нашего вида спорта. Очень непростой и интересный соперник, противостоять которому было огромной честью и удовольствием. Сегодня настал тот день, когда ты уходишь из спорта. Уходишь в тот момент, когда еще способен бороться за самые высокие места», - написал Шипулин на свой странице в Instagram.

За свою профессиональную карьеру Мартен Фуркад пять раз поднимался на высшую ступень пьедестала почета по итогам олимпиад, дважды завоевывал серебро Игр и 13 раз побеждал на чемпионатах мира.

Шипулин добавил, что миру спорта будет не хватать такого прославленного атлета и пожелал Фуркаду успехов в его новых начинаниях.