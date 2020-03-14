FIFA официально порекомендовала отложить международные матчи

Международная федерация футбола (FIFA) распространила заявлениес рекомендациями о переносе всех матчей сборных, запланированных на март и апрель, в связи с пандемией коронавируса.

«Чтобы избежать любых ненужных рисков для здоровья и нарушения принципов спортивной справедливости, мы рекомендуем отложить все международные матчи, ранее запланированные на март и апрелье», - говорится в заявлении федерации, опубликованном на сайте.

Также FIFA на март-апрель отменила действие правила, обязующего клубы не препятствовать вызовам игроков в национальные команды.

«FIFA понимает, что проведение матчей в нынешних обстоятельствах может не только представлять потенциальный риск для здоровья игроков и широкой общественности, но и может поставить под угрозу спортивную целостность таких встреч, поскольку некоторые команды не смогут вызвать своих лучших спортсменов», - говорится в сообщении.

Ранее FIFA перенесла южноамериканские и азиатские отборочные матчи чемпионата мира в Катаре 2022 года из-за угрозы распространения каронавируса. Пока речь идет о встречах, запланированных до конца марта.