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В Австралии отменили гонки «Формулы-1» из-за коронавируса

Ян Брацкий
09:03 13.03.2020
Незадолго до этого, у одного из членов команды McLaren был диагностирован коронавирус.
В Австралии отменили гонки «Формулы-1» из-за коронавируса
© Фото: HOCH ZWEI Globallookpress

Первый этап чемпионата автогонок «Формулы-1» сезона 2020 Гран-при Австралии отменен из-за коронавируса. Заезды должны были состояться в ближайшие выходные. О принятом решении сообщается на официальном сайте серии.

Ранее у одного из членов команды McLaren был диагностирован вирус. На экстренном совещании с участием представителей других команд было решено отменить этап.

«Мы понимаем, что это очень разочаровывающая новость для тысяч болельщиков, которые должны посетить гонку. Все владельцы билетов получат полный возврат денег, а дальнейшие планы будут объявлены в ближайшее время», - говорится в сообщении.

Наряду с «Формулой-1» отменены и другие спортивные соревнования мирового масштаба. Накануне стало известно о том, что чемпионат мира по фигурному катанию не состоится, приостановлены национальные футбольные чемпионаты, розыгрыши баскетбольной Евролиги, отменен очередной этап биатлона.

Кроме того, некоторые СМИ анонсировали возможный перенос сроков чемпионата Европы-2020 по футболу.

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