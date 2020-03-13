Биатлонист Фуркад объявил о завершении карьеры

Французский биатлонист Мартен Фуркад объявил, что после окончания сезона завершит карьеру. Об этом спортсмен написал на своей странице в Facebook.

«Пришло время прощаться. Все испытания, которые я преодолел, и все мечты, которые осуществились... Всю эту часть своей жизни я оставляю позади», - сообщил биатлонист.

Мартену Фуркаду 31 год, он является пятикратным олимпийским чемпионом по биатлону. Кроме того, на его счету семь побед подряд в общем зачете Кубка мира - это рекорд. Также Фуркад - 13-кратный чемпион мира.