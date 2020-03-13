Вице-премьер Чернышенко заявил, что Россия полностью готова к Евро-2020

Россия полностью готова к проведению матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ и председатель координационного совета по подготовке и проведению Евро-2020 Дмитрий Чернышенко.

«Это не просто какие-то хорошие слова, это показатель слаженности команды. И город, и все ведомства, и оргкомитет работают в единой связке», - отметил вице-премьер.

Он подчеркнул, что это не первое глобальное международное событие для страны. Россия, по словам, Чернышенко, готова к любому развитию событий.

«Мною дано поручение Министерству спорта проработать комплекс мер в случае, если будет ужесточение эпидемиологической ситуации», - добавил зампредседателя правительства.

Кроме того, он допустил, что из-за распространения коронавируса спортивные мероприятия могут пройти в особом режиме. Чернышенко поручил Минспорта рассмотреть логистику и инфраструктуру, чтобы тренировки для спортсменов были безопасными.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов также пообещал, что город выполнит все обязательства по подготовке к чемпионату перед Союзом европейских футбольных ассоциаций.

«Наш город всегда стойко держался в трудные дни, в трудные годы. Наши предки не допустили эпидемии во время страшной блокады. Город полностью готов. Если возникнут какие-то проблемы, у нас есть все необходимое», - отметил глава Петербурга.

Чемпионат Европы по футболу должен пройти в 12 европейских городах. Санкт-Петербург принимает три матча групповой стадии и одну игру четвертьфинала. Евро-2020 запланирован на 12 июня - 12 июля.