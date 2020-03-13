Минспорта РФ создало оперативный штаб по ситуации с предотвращением распространения коронавируса

Министерство спорта России создало оперативный штаб по ситуации с предотвращением распространения коронавируса. Соответствующий раздел появился на сайте ведомства.

На ресурсе можно также увидеть список перенесенных либо отмененных спортивных мероприятий в стране. Так, перенесены чемпионат мира по хоккею с мячом в Иркутской области, чемпионаты Европы по тяжелой атлетике и скалолазанию в Москве, чемпионат России по сноуборду в Красноярском крае.

Из-за пандемии в мире уже отменено несколько крупнейших спортивных состязаний. Так, UEFA приостановил все футбольные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, отменен этап Кубка мира в Канаде по лыжным гонкам.