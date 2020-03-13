Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Квебеке отменили из-за коронавируса

«В связи с продолжением распространения нового коронавируса… соревнования Кубка мира по лыжным гонкам, которые пройдут 14-15 марта в Квебеке, отменены», - говорится в сообщении FIS в Twitter.

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