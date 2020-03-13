Этапы «Формулы-1» Гран-при Вьетнама и Бахрейна отложены из-за коронавируса. Об этом со ссылкой на организаторов гонки сообщает агентство AFP.

Отмечается, что первый в истории Гран-при Вьетнама должен был пройти в Ханое с 3 по 5 апреля. Этап в Бахрейне был намечен на 20-22 марта.

Ранее в Австралии из-за пандемии коронавируса был отменен первый этап нового сезона «Формулы-1». Также был перенесен Гран-при Китая.

Кроме того, по данным немецкого издания Auto Motor und Sport, все команды, которые участвовали в чемпионате мира по автогонкам в классе машин «Формула-1», до 29 марта ушли на карантин. По неподтвержденной информации, у одного из спортсменов была выявлена инфекция.

В среду, 11 марта, Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового типа коронавируса. COVID-19, по последним данным, заражены свыше 135 тысяч человек по всему миру, скончались почти пять тысяч.