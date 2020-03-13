Английская премьер-лига приостановила все матчи до 3 апреля

Чемпионат Англии по футболу приостановили сроком до 3 апреля из-за обстановки с коронавирусом.

«Решение принято исключительно из-за количества случаев, требующих изоляции. Учитывая шаги, предпринимаемые клубами, другой альтернативы нет. В настоящее время все стороны полны решимости завершить программу проведения матчей в этом сезоне», - говорится в официальном сообщении на сайте Футбольной ассоциации Англии.

Ранее чемпионат Испании по футболу приостановили из-за коронавируса. Сообщается, что проведение матчей остановлено как минимум на две недели, после чего будет принято решение о дальнейшем продлении либо отмене запрета.