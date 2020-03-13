Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) официально приостановил все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. Игры перенесены на неопределенный срок из-за коронавируса. Об этом сообщается в официальном заявлении организации.

«Это (приостановка - прим. ред.) включает в себя оставшиеся матчи Лиги чемпионов, запланированные на 17 и 18 марта, все матчи Лиги Европы (19 марта), все матчи Юношеской лиги UEFA (17 и 18 марта)», - говорится в тексте.

Ранее в футбольной организации отменили традиционные рукопожатия перед матчами. В UEFA объявили, что игроки не будут обмениваться рукопожатиями со своими соперниками и судьями в рамках предматчевого протокола до дальнейшего уведомления.