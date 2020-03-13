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UEFA официально приостановил все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы

Егор Левин
13:10 13.03.2020
Речь идет о матчах двух лиг, а также Юношеской лиги, запланированных на 17, 18, 19 марта.
UEFA официально приостановил все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы
© Фото: Mahmut Burak Burkuk, Depo Keystone Press Agency, Globallookpress

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) официально приостановил все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. Игры перенесены на неопределенный срок из-за коронавируса. Об этом сообщается в официальном заявлении организации.

«Это (приостановка - прим. ред.) включает в себя оставшиеся матчи Лиги чемпионов, запланированные на 17 и 18 марта, все матчи Лиги Европы (19 марта), все матчи Юношеской лиги UEFA (17 и 18 марта)», - говорится в тексте.

Ранее в футбольной организации отменили традиционные рукопожатия перед матчами. В UEFA объявили, что игроки не будут обмениваться рукопожатиями со своими соперниками и судьями в рамках предматчевого протокола до дальнейшего уведомления.

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