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Международная федерация фехтования приостановила все соревнования

Ян Брацкий
11:06 13.03.2020
Глава федерации направил в Международный олимпийский комитет запрос о продлении олимпийского срока отбора.
Международная федерация фехтования приостановила все соревнования
© Фото: Federico Gambarini dpa Globallookpress

Международная федерация фехтования приостановила все соревнования из-за коронавируса сроком на 30 дней. Глава федерации направил в Международный олимпийский комитет запрос о продлении олимпийского срока отбора.

Накануне организаторы американского этапа Гран-при по фехтованию были вынуждены отменить соревнования по причине стремительного распространения опасной инфекции в Соединенных Штатах. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации фехтования. В США от болезни скончались уже 37 человек, более 1200 инфицированы.

О вспышке коронавируса стало известно в конце прошлого года. Эпицентром заражения считается многомиллионный китайский город Ухань провинции Хубэй. По состоянию на сегодняшний день около 120 тысяч жителей по всему миру заражены коронавирусом, умерли более четырех тысяч.

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