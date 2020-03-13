СМИ: Евро-2020 могут перенести из-за коронавируса
Чемпионат Европы могут перенести на 2021 год в связи со вспышкой опасной инфекции.
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В следующий вторник на собрании UEFA могут сообщить о переносе Евро-2020 года из-за коронавируса. Об этом пишет L’Equipe, ссылаясь на собственные источники.
По информации издания, турнир будет перенесен на 2021 год. Даты проведения чемпионата Европы UEFA придется согласовывать с FIFA.
Ранее стало известно, что 17 марта союз проведет видеоконференцию с представителями 55 ассоциаций и профсоюзом футболистов, чтобы обсудить ситуацию, связанную с пандемией коронавируса.
Пока проведение чемпионата Европы запланировано с 12 июня по 12 июля 2020 года. Соревнование должны принять 11 государства, в том числе Российская Федерация.