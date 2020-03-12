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NBA останавливает регулярный чемпионат из-за коронавируса

Егор Левин
07:42 12.03.2020
Тест игрока команды Utah Jazz показал положительный результат перед игрой с Oklahoma City Thunder.
NBA останавливает регулярный чемпионат из-за коронавируса
© Фото: Pixabay

В Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) объявили о приостановке игр текущего сезона из-за вспышки коронавируса. Причиной стал положительный тест одного из игроков лиги.

Зараженным оказался игрок команды Utah Jazz («Юта Джаз»). Официально его имя не называется, но, по неподтвержденным данным СМИ США, это Руди Гобер. Тест игрока дал положительный результат перед игрой с Oklahoma City Thunder («Оклахома-Сити Тандер»). Матч был отменен.

«NBA приостанавливает все матчи после сегодняшнего игрового дня до дальнейшего уведомления. NBA использует этот перерыв, чтобы определить следующие шаги», — сказано в официальном заявлении.

Напомним, коронавирус впервые был обнаружен в конце 2019 года в КНР. С того момента он успел распространиться по всему миру. В США на данный момент зафиксировано 338 случаев заболевания, 14 из них закончились летальным исходом.

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