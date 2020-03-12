Черчесов останется тренером сборной России до 2022 года

Российский футбольный союз (РФС) продлил контракт с главным тренером национальной сборной Станиславом Черчесовым. Он вступает в силу 13 марта и будет действовать до 30 декабря 2022 года включительно.

В РФС отметили, что ценят работу Черчесова, показателем которой служит досрочная квалификация сборной на Евро-2020. Атмосфера в команде также стала «дружной и позитивной», отметил президент РФС Александр Дюков.

По словам самого Черчесова, продление договора должно было быть автоматическим после выхода сборной на Евро-2020. Из-за смещения сроков чемпионата мира с лета на конец 2022 года, остался «технический момент» со сроками соглашения, пояснил он.

«Соответствующие корректировки были внесены, и мы рады продолжить нашу работу в сборной России. На повестке дня сейчас стоит подготовка к чемпионату Европы», - сказал Черчесов.

В пресс-службе РФС добавили, что контракт может быть продлен до 31 июля 2024 года в случае выхода сборной из группы в финале чемпионата мира в Катаре.