«Отвечает за слова»: танцующего лезгинку Кокорина засняли на камеру

Футболист «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за клуб «Сочи», станцевал лезгинку после матча с «Оренбургом». Видео с танцем опубликовал в социальных сетях один из друзей футболиста.

«Есть у него (Кокорина. - Прим. ред.) одно редкое сейчас качество - он отвечает за свои слова! Саня пообещал станцевать лезгинку, если забьет гол», - гласит подпись к ролику.

В игре Кокорин забил сразу два мяча, встреча завершилась с разгромным счетом 5:1.

Ранее Кокорин оценил свои перспективы в сборной России. Футболист также отметил, что в матчах Российской премьер-лиги он не ставит для себя планки по голам.