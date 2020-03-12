«Отвечает за слова»: танцующего лезгинку Кокорина засняли на камеру
Футболист пообещал исполнить танец, если забьет мяч в ворота «Оренбурга».
© Видео: murad.latipov Instagram © Фото: murad.latipov Instagram
Футболист «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за клуб «Сочи», станцевал лезгинку после матча с «Оренбургом». Видео с танцем опубликовал в социальных сетях один из друзей футболиста.
«Есть у него (Кокорина. - Прим. ред.) одно редкое сейчас качество - он отвечает за свои слова! Саня пообещал станцевать лезгинку, если забьет гол», - гласит подпись к ролику.
В игре Кокорин забил сразу два мяча, встреча завершилась с разгромным счетом 5:1.
Ранее Кокорин оценил свои перспективы в сборной России. Футболист также отметил, что в матчах Российской премьер-лиги он не ставит для себя планки по голам.