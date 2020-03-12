Роналду отправили на карантин в связи с подозрением на коронавирус

Португальского футболиста Кришитиану Роналду отправили на карантин из-за вероятности заражения коронавирусом. Тест на заболевание его партнера по «Ювентусу» Даниэле Ругани показал положительный результат.

Роналду и Ругани контактировали после матча против итальянского клуба «Интер» в минувшее воскресенье, отмечая победу. После Роналду отправился на родину в Португалию, чтобы навестить перенесшую инсульт мать. Он останется на карантине в своем доме на Мадейре.

Всех, кто как-либо взаимодействовал с Ругани, также отправят на карантин. По информации Daily Mail, есть надежда, что футболист не успел передать инфекцию сразу многим, так как провел встречу с «Интером» на скамейке запасных.