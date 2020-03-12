World Athletics возобновила процесс выдачи нейтрального статуса легкоатлетам из России

Международная ассоциация легкоатлетических федераций возобновила процесс выдачи нейтрального статуса российским легкоатлетам. Совет World Athletics принял решение дать 10 разрешений на участие в международных соревнованиях, сообщили в пресс-службе ассоциации. Эти спортсмены будут допущены до Олимпиады в Токио и других международных первенств в мире и Европе.

Выдача разрешений спортсменам из России была приостановлена в ноябре 2019 года. Причиной стало дело о допинговых нарушениях прыгуна в высоту Данилы Лысенко. Из-за этого тогда же независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit отстранил президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина, а также исполнительного директора федерации Александра Паркина.

В четверг, 12 марта, Совет международной легкоатлетической ассоциации принял решение оштрафовать ВФЛА за нарушение антидопинговых правил. Сумма составила 10 миллионов долларов.