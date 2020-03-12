Заключительный этап Кубка мира по биатлону отменен из-за коронавируса

Заключительный этап Кубка мира в Осло не состоится из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом заявили в Международном союзе биатлонистов (IBU).

«Муниципалитет Осло решил, что финал Кубка мира 20-22 марта в Холменколлене будет отменен», - говорится в заявлении организации в Twitter-аккаунте.

Ранее Международный союз конькобежцев из-за пандемии коронавируса отменил чемпионат мира по фигурному катанию. Соревнования должны были стартовать в Монреале 16 марта.