Заключительный этап Кубка мира по биатлону отменен из-за коронавируса
Чемпионат должен был пройти в Холменколлене с 20 по 22 марта.
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Заключительный этап Кубка мира в Осло не состоится из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом заявили в Международном союзе биатлонистов (IBU).
«Муниципалитет Осло решил, что финал Кубка мира 20-22 марта в Холменколлене будет отменен», - говорится в заявлении организации в Twitter-аккаунте.
Ранее Международный союз конькобежцев из-за пандемии коронавируса отменил чемпионат мира по фигурному катанию. Соревнования должны были стартовать в Монреале 16 марта.