«Нормальное для катастрофической ситуации»: Тарасова о решении отменить ЧМ по фигурному катанию

Во время распространения коронавируса каждая страна заботится о своих гражданах. Не удивительно, что власти Канады, где должен был состояться чемпионат мира по фигурному катанию, выразили желание его отменить. Так произошедшее в разговоре со «Звездой» прокомментировала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

«Канадские руководители решили, что у них всего 7 случаев коронавируса, они решили, что будут беречь свой народ, своих людей», - отметила Тарасова.

Она полностью поддержала это решение, заявив, что в обычной ситуации отменить событие такого масштаба непросто.

«Его отменить не так просто, но приняли решение, нормальное для сегодняшней катастрофической ситуации», - подчеркнула тренер.

В четверг, 12 марта, Международный союз конькобежцев распространил заявление, в котором сообщается, что чемпионат мира по фигурному катанию, который должен был стартовать 16 марта в Монреале, отменен из-за пандемии коронавируса.