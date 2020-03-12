Чемпионат Испании по футболу приостановили из-за коронавируса

Чемпионат Испании по футболу решили приостановить из-за распространения коронавируса.

На официальном сайте турнира сообщается, что проведение матчей остановлено как минимум на две недели. После этого будет принято решение о дальнейшем продлении либо отмене запрета.

Ранее баскетбольные Евролига и Еврокубок приостановлены из-за коронавируса. Вынесенное решение связано с объявлением Всемирной организацией здравоохранения пандемии заболевания. Сообщается, что решение о приостановке игр распространяется на все турниры под эгидой Евролиги.



