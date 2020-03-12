Огонь XXXII летних Олимпийских игр 2020 года зажжен в Древней Олимпии. Соревнования должны пройти в столице Японии с 24 июля по 9 августа. В этом году из-за стремительного распространения коронавируса, церемония зажжения огня Олимпийских игр была закрытой.

На торжественное мероприятие пригласили всего 100 гостей, среди которых оказался президент Греции Прокопис Павлопулос, глава Международного олимпийского комитета Томас Бах и немногочисленные представители организационного комитета летних ОИ в Токио.

Зрителей не пустили на церемонию зажжения огня впервые с 1984 года. После завершения торжеств стартовала традиционная эстафета олимпийского огня, в финале которой он будет доставлен в столицу Игр.