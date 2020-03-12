Баскетбольные Евролига и Еврокубок приостановлены из-за коронавируса

Проведение баскетбольных Евролиги и Еврокубка приостановили из-за распространения коронавируса.

Вынесенное решение связано с объявлением Всемирной организацией здравоохранения пандемии заболевания. Сообщается, что решение о приостановке игр распространяется на все турниры под эгидой Евролиги. Соответствующее заявление опубликовано на официальной странице спортивной организации в Facebook.

Ранее сообщалось, что NBA аналогично останавливает регулярный чемпионат также по причине коронавируса. Причиной стал положительный тест одного из игроков лиги: зараженным оказался член команды Utah Jazz. Официально его имя не называется, но, по неподтвержденным данным СМИ США, это Руди Гобер.