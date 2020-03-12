Баскетбольные Евролига и Еврокубок приостановлены из-за коронавируса
Приостановка распространяется на все матчи под эгидой Евролиги до последующего распоряжения.
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Проведение баскетбольных Евролиги и Еврокубка приостановили из-за распространения коронавируса.
Вынесенное решение связано с объявлением Всемирной организацией здравоохранения пандемии заболевания. Сообщается, что решение о приостановке игр распространяется на все турниры под эгидой Евролиги. Соответствующее заявление опубликовано на официальной странице спортивной организации в Facebook.
Ранее сообщалось, что NBA аналогично останавливает регулярный чемпионат также по причине коронавируса. Причиной стал положительный тест одного из игроков лиги: зараженным оказался член команды Utah Jazz. Официально его имя не называется, но, по неподтвержденным данным СМИ США, это Руди Гобер.