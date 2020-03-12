Чемпионат мира по фигурному катанию отменен из-за коронавируса

Чемпионат мира по фигурному катанию, который должен был стартовать 16 марта в Монреале, отменен из-за пандемии коронавируса. Соответствующее заявление распространил Международный союз конькобежцев (ISU).

«В связи с неопределенностью, связанной с распространением вируса COVID-19, Союз конькобежцев Канады и Международный союз конькобежцев (ISU) сообщили сегодня правительству Квебека о решении отменить чемпионат мира по фигурному катанию - 2020», - говорится на официальном сайте организации.

В сообщении отмечается, что все заинтересованные стороны до последнего дня следили за ситуацией и рассматривали различные варианты проведения первенства, однако скорость распространения инфекции и тяжелые последствия от нее не оставили организаторам другого выхода.

«Союз сожалеет о том, что самое важное соревнование по фигурному катанию сезона не может быть проведено как было запланировано, но мы также понимаем, что безопасность и благополучие всех участников и зрителей имеют приоритет», - заявили спортивные функционеры.

Руководство ISU поблагодарило всех партнеров за подготовку спортивного мероприятия и пообещало вернуть деньги за билеты болельщикам фигурного катания.