Заболевшего коронавирусом велогонщика российской команды выписали из больницы в ОАЭ

В Объединенных Арабских Эмиратах выписали из больницы велогонщика российской команды Gazprom-RusVelo, у которого ранее диагностировали коронавирус.

Как сообщает руководство команды, большинству находившихся на карантине членов и сотрудников команды разрешили покинуть карантин в отеле в Абу-Даби, на котором они находились в течение двух недель. Все они прошли по пять тестов на коронавирус.

«Также был выписан из госпиталя гонщик Gazprom-RusVelo Имерио Чима. В данный момент на карантине в госпитале находятся два гонщика и два сотрудника команды», - говорится в официальном Instagram.

Напомним, ранее заместитель главы дипмиссии России в ОАЭ Юрий Видакас сообщил, что велогонщики, у которых был диагностирован коронавирус, чувствуют себя хорошо и на данный момент проходят все необходимые медицинские обследования и процедуры. Дипломат рассказал, что была проведена обширная встреча с представителями властей ОАЭ, где присутствовали представители Минздрава, кризисного центра и сотрудники Министерства иностранных дел.