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«Суперуровень»: олимпийский чемпион Крюков оценил выступление Большунова

Анна Касаткина
18:23 11.03.2020
Большунов стал первым российским спортсменом, выигравшим общий зачет Кубка мира по лыжным гонкам.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Markku Ulander via-imago-ima-imago-images.de

Российский спортсмен Александр Большунов показывал свои амбиции на Кубке мира на протяжении всего сезона и выступал «на суперуровне». Таким мнением в разговоре со «Звездой» поделился лыжник, олимпийский чемпион 2010 года в личном спринте Никита Крюков.

«Он - большой молодец, по ходу сезона показывал свои амбиции на этот Кубок. И досрочно смог доказать, что он достоин. То, что норвежцы снялись, ничуть ни смягчает его победу. Это впервые в новой истории… это говорит о том, что человек стабильно, в течение всего сезона может выступать на суперуровне», - сказал он.

Большунов стал первым российским спортсменом, выигравшим общий зачет Кубка мира по лыжным гонкам. До него это удалось сделать только спортсмену Александру Завьялову еще при Советском Союзе. Победу Большунов получил досрочно, так как сборная Норвегии снялась с заключительных этапов в США и Канаде из-за угрозы коронавируса.

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