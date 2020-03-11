«Сейчас это очень символично»: Вяльбе оценила победу лыжника Большунова в Кубке мира

Александр Большунов - это настоящий спортсмен, очень целеустремленный человек, который каждый раз выходит на старт с желанием победить. Так российского лыжника, который в среду, 11 марта, выиграл общий зачет Кубка мира, охарактеризовала Елена Вяльбе.

«Он очень много тренируется, просто заточен, заряжен на спорт», - отметила глава Ассоциации лыжных видов спорта России.

Большунов стал первым российским лыжником, который выиграл общий зачет Кубка мира. И, как считает Вяльбе, это очень символично.

«В 1983 году у нас Александр Завьялов был победителем "Большого хрустального глобуса". И сейчас так символично Александр Александрович Завьялов передал трофей Александру Александровичу Большунову», - подчеркнула советская и российская лыжница.

Напомним, что в советское время обладателем «Большого хрустального глобуса» помимо Завьялова дважды становился лыжник Владимир Смирнов.