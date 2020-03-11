СМИ: Большунов досрочно стал победителем общего зачета Кубка мира

Александр Большунов стал первым российским лыжником, выигравшим общий зачет Кубка мира после того, как норвежская национальная команда по лыжным гонкам снялась с этапов в Канаде и США. Об этом сообщает NRK.

Решение о снятии с этапов сборная Норвегии приняла из-за угрозы коронавируса. У норвежцев в составе выступает основной конкурент Большунова в общем зачете Кубка мира Йоханнес Клебо, а также идущие следом Пол Голберг, Симен Хегстад Крюгер и Шур Рете.

«В ситуации, в которой мы находимся сейчас в связи с риском распространения и передачи коронавируса, мы несем ответственность за то, чтобы расставить приоритеты в пользу здоровья, а не результатов», - заявил руководитель комитета по лыжным гонкам в Норвежской федерации лыжного спорта Торбьорн Скогстад.

Таким образом, преследователи не смогут догнать российского лыжника в борьбе за Большой Хрустальный глобус. Благодаря этому, Большунов станет первым представителем РФ, выигравшим общий зачет Кубка мира по лыжным гонкам. В советское время это удавалось сделать Александру Завьялову и Владимиру Смирнову.