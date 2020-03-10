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«Я не говорил такого»: Кокорин опроверг слова о том, что не хочет возвращаться в «Зенит»

Иван Линдеманн
18:29 10.03.2020
В феврале 2020 года российский нападающий был отдан в аренду футбольному клубу «Сочи».
«Я не говорил такого»: Кокорин опроверг слова о том, что не хочет возвращаться в «Зенит»
© Фото: Alexander Kulebyakin, Global Look Press

Нападающий ФК «Сочи» Александр Кокорин заявил, что информация о том, что он не хочет возвращаться в «Зенит», не является правдой. Об этом футболист написал на своей странице в Instagram.

«Данная информация не является правдой. Я не говорил такого. Журналисты ищут конфликт там, где его нет», - отметил Кокорин.

По информации СМИ, Кокорин мог сказать о своем нежелании возвращаться в петербургский клуб в беседе с блогером Евгением Савиным. Слова об этом были в пресс-релизе его шоу на YouTube, но их не оказалось в итоговой версии самой программы.

Напомним, что в мае 2019 года Александр Кокорин, его брат, а также футболист Павел Мамаев были отправлены в колонию после драк в центре Москвы. В середине сентября спортсменов освободили по УДО. После этого Кокорин вернулся в «Зенит», а в феврале 2020 года его отдали в аренду футбольному клубу «Сочи».

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