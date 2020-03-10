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«Ситуация неутешительная»: находящийся в карантине в ОАЭ российский велогонщик рассказал о невозможности вернуться на родину

Ян Брацкий
14:55 10.03.2020
Ранее стало известно о госпитализации российского велогонщика Дмитрия Страхова, у которого был обнаружен коронавирус.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Велогонщик Gazpom Rusvelo Cycling Team Николай Черкасов, который наряду с еще 14 спортсменами находится в карантине в ОАЭ из-за риска заражения коронавирусом, рассказал о невозможности покинуть отель. По словам молодого человека, все его тесты отрицательные, однако власти ОАЭ постоянно инициируют новые проверки и анализы. Из-за инфекции был отменен последний этап гонки «Тур ОАЭ», которая ежегодно проходит в Абу-Даби.

Ранее стало известно о госпитализации российского велогонщика Дмитрия Страхова, у которого был обнаружен коронавирус. Сейчас всех помещенных в карантин спортсменов дополнительно обследуют на наличие коронавируса. Под пристальным контролем все контактировавшие с ними, им запрещено покидать гостиничные номера.

«Сегодня 12 день нашего карантина. За это время мы сделали пять тестов, а по заявлению властей достаточно было трех отрицательных результатов для выхода из карантина, но не в нашем случае. Парней забирают постепенно, мы контактируем и это постоянно отодвигает срок выхода. Сидим ждем, ситуация неутешительная, так как непонятно, сколько еще сидеть. Каждый день обещают отправку домой, но потом опять новые тесты. Ссылаются на то, что нужно делать повторный тест. Потихоньку тренируемся, соблюдаем режим и сидим в отеле, как обычные люди», - рассказал Черкасов.

По результатам последних исследований американских ученых, среднее время инкубации нового коронавируса составляет пять дней, а в течение 11-12 дней симптомы проявляются у 97-98 процентов заболевших. Поэтому карантин продолжительностью 14 дней ученые считают вполне объяснимым.

На данный момент неизвестно, насколько заразна новая вирусная инфекция. Известно, о нескольких случаях, когда вирус передавали люди, у которых отсутствовали какие-либо симптомы. Однако, в большинстве случаев зараженный начинает представлять опасность для окружающих, когда у него появляются первые симптомы заболевания.

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