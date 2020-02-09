Жесткий бросок: баскетболисты в США избили своего тренера

Игроки баскетбольной команды из Ньюарка в штате Нью-Джерси жестко избили своего тренера. Видео происшествия было опубликовано в Twitter.

На кадрах отчетливо видно, как молодые люди бегут за мужчиной, замахиваются на него руками и заваливают на тротуар. После чего все трое начинают жестко избивать его, пока один из очевидцев не пришел тренеру на помощь.

На данный момент причины произошедшего выясняются.