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Российский лыжник Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира

Александра Арсентьева
14:01 09.02.2020
На втором месте оказался лыжник из Норвегии Шюр Рете, который отстал от спортсмена из России на 0,8 секунды.
Российский лыжник Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира
© Фото: Simon Hasteg, Keystone Press Agency, Globallookpress

На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в шведском Фалуне закончился мужской масс-старт на 15 километров свободным стилем. Победу одержал россиянин Александр Большунов, продемонстрировавший результат 33 минуты и 10,3 секунды.

На втором месте оказался лыжник из Норвегии Шюр Рете, который отстал от Большунова на 0,8 секунды. Тройку лидеров замкнул россиянин Иван Якимушкин, уступивший победителю 9,7 секунды.

Четвертое место также досталось российскому спортсмену, на ней оказался Андрей Мельниченко.

Евгений Белов финишировал на 16-м месте, Артем Мальцев стал 17-м, Сергей Устюгов занял 19-ю строчку.

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