Пловчиха Белоногофф намерена сменить британское гражданство на российское

Чемпионка Европы по плаванию среди юниоров Татьяна Белоногофф решила сменить британское гражданство на российское.

«Решение заняло у меня довольно много времени. Я думала об этом месяцами и просто не могла решиться. Многое нужно было принять во внимание», - цитирует спортсменку SwimSwam.

По данным издания, 18-летняя спортсменка приняла решение в мае прошлого года.

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников подтвердил «Звезде», что документы направлены в работу.

Сообщается, что Белоногофф всю свою жизнь провела в Великобритании, представляя нацию страны, в том числе на элитных международных соревнованиях, таких как чемпионат Европы среди юниоров 2018 года.

Однако в стартовых списках и результатах Golden Tour в Ницце девушка выступала под российским флагом. Пловчиха является чемпионкой Европы среди юниоров 2018 года на дистанции 50 метров брассом. В 2019 году она стала третьей на той же дистанции на чемпионате Великобритании, а также выиграла серебро в заплыве на 100 метров. Также она является обладателем бронзовых наград на дистанциях 50 и 100 метров на чемпионате России в 2019 году на короткой воде.