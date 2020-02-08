Шведский легкоатлет побил мировой рекорд в прыжках с шестом в помещении

На международном турнире в польском Торуни шведский легкоатлет по прыжкам с шестом в помещении установил новый мировой рекорд с результатом 6,17 метров.

«Это то, о чем я мечтал с трех лет», - цитирует его портал sports.ru.

До этого рекорд был установлен в 2014 году французским спортсменом Рено Лавильени - 6,16 метров.

В свои 20 лет Дюплантис уже стал победителем Европы в 2018 году и серебряным призером чемпионата мира в 2019 году.