Семь медалей: Россия успешно стартовала на пятом этапе Кубка мира в Канаде

На этапе Кубка мира в Канаде по итогам первого дня соревнований российские конькобежцы завоевали семь медалей: две золотые, две серебряные и три бронзовые награды.

Триумфальным стал заезд на 500 метров у мужчин. Российские конькобежцы не оставили соперникам шансов и заняли весь пьедестал. Золотую награду завоевал Руслан Мурашов, который преодолел дистанцию за 34,043 секунды, что стало лучшим результатом сезона среди всех спортсменов. Второе место у Павла Кулижникова (+0,009), бронзовая медаль досталась Виктору Муштакову (+0,025).

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Ольга Фаткулина на дистанции 1000 метров справилась за минуту 12,803 секунды и не только установила личный рекорд, но и завоевала серебряную медаль. Бронза также у россиянки - Екатерина Шихова преодолела дистанцию за 1.12,842. Но быстрее всех в этом заезде оказалась спортсменка из Японии Нао Кодайра (1.12,652).

Еще одну золотую награду в копилку российской сборной принес Денис Юсков, который занял первое место на дистанции 1500 метров. 30-летний атлет преодолел дистанцию за минуту 43,234 секунды. Второе место занял китаец Чжунъянь Нин (+0,02), бронза у американца Джоя Мантиа (+0,50).

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Заключительную медаль дня России принесла Наталья Воронина, которая стала третьей на дистанции 3000 метров. Спортсменка преодолела ее за 3 минуты 56,579 секунды. Лучший результат в заезде у Мартины Сабликовой из Чехии - 3 минуты 54,936 секунды. Серебро завоевала представительница Нидерландов Антоинетте де Йонг.

Пятый этап Кубка мира по конькобежному спорту в Калгари завершится в ночь с субботы на воскресенье. Финальные соревнования пройдут с 7 по 8 марта 2020 года в Нидерландах.