Женская сборная России по теннису вышла в финальную часть Кубка Федерации

Российские теннисистки Анна Блинкова и Анна Калинская обыграли румынок Елену-Габриэлу Рузе и Жаклин-Адине Кристиан в квалификационном матче Кубка Федерации. Соревнования проходили в румынском городе Клуж-Напока.

Пятая встреча парного разряда со сборной Румынии завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу россиянок.

Счет в матче до трех побед стал 3:2 в пользу российской команды. Теперь ей предстоит сыграть в финальной части турнира.

В финальном раунде 12 команд разделят на четыре группы. Лучшие по итогам группового этапа выйдут в полуфинал, а финалистам достанется право участвовать в решающем раунде следующего розыгрыша турнира.

Кубок Федерации сборная России выигрывала четыре раза (2004, 2005, 2007, 2008). Еще пять раз россиянки играли в финале турнира. В последний раз наши девушки выходили в финал Кубка Федерации в 2015 году, тогда спортсменки уступили сборной Чехии.