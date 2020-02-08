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Сборная России уступила Швеции в матче Евротура

Наталья Вальханская
21:33 08.02.2020
Встреча прошла на «Эрикссон Глоб-Арене» в Стокгольме.
Сборная России уступила Швеции в матче Евротура
© Фото: Kalle Parkkinen, Newspix24, Globallookpress

Сборная России проиграла Швеции со счетом 2:5 в матче Еврохоккейтура. Встреча прошла в субботу, 8 февраля, на «Эрикссон Глоб-Арене» в Стокгольме.

Российские хоккеисты пропустили первую шайбу уже на 46-й секунде встречи от Маркуса Нильссона. В середине второго периода еще один снаряд залетел в ворота нашей сборной после точного броска Самуэля Фагемо.

Автором третьего года шведской команды стал Эмиль Сюльвергорд.

В третьем периоде Павел Порядин смог сократить отставание, но почти сразу же после этого шайбу в ворота россиян забросил Лукас Бенгтссон, а после и вовсе оформил дубль.

Окончательный счет установил нападающий сборной РФ Павел Кудрявцев на 53-й минуте встречи.

Это поражение стало вторым для России на шведском этапе Евротура, ранее россияне уступили финнам со счетом 0:3. Заключительный матч этапа российская команда проведет в воскресенье, 9 февраля, со сборной Чехии.

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