Конькобежец Грязцов завершил карьеру спортсмена

«Сергей Грязцов завершил карьеру спортсмена, он уже работает в федерации. Сейчас он является начальником команды, в будущем возможен его переход на тренерскую работу», - сообщил президент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов ТАСС.

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