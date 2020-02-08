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Конькобежец Грязцов завершил карьеру спортсмена

Ирина Егорова
11:56 08.02.2020
Он назначен на должность начальника российской команды.
Конькобежец Грязцов завершил карьеру спортсмена
© Фото: KH, imago sportfotodienst, Globallookpress

Конькобежец Сергей Грязцов завершил профессиональную карьеру, он назначен на должность начальника российской команды.

«Сергей Грязцов завершил карьеру спортсмена, он уже работает в федерации. Сейчас он является начальником команды, в будущем возможен его переход на тренерскую работу», - сообщил президент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов ТАСС.

33-летний конькобежец является мастером спорта международного класса. В составе сборной Москвы он выигрывал чемпионаты России, в 2019 году спортсмен показал 17-й результат на дистанции 1500 метров.

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