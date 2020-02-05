Овечкин вышел на первое место в гонке снайперов НХЛ

Нападающий Washington Capitals Александр Овечкин в победном матче с Los Angeles Kings оформил хет-трик и забросил 40-ю шайбу в сезоне. В результате вышел на первое место в гонке снайперов сезона НХЛ. Овечкин также вышел на чистое восьмое место в НХЛ по количеству хет-триков.

На счету 34-летнего россиянина 40 голов в 53 матчах. На втором месте идет нападающий Boston Bruins Давид Пастрняк - 38 голов в 54 матчах.

Также Александр Овечкин был недавно включен в сборную десятилетия по версии НХЛ.