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Стадион «Санкт-Петербург» полностью готов к чемпионату Европы по футболу

Ирина Егорова
07:57 05.02.2020
По словам представителя UEFA, объект находится в «зеленой зоне», что означает его полную готовность.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Jan Woitas, dpa, Globallookpress

Стадион «Санкт-Петербург» в Северной столице полностью готов к чемпионату Европы. Об этом по итогам инспекционного визита представителей заявили в UEFA .

«У нас есть градация: "красный" - не очень хорошо готовы, "зеленый" - хорошо готовы. Этот стадион в зеленой зоне. В красной зоне стадионов нет, но есть, скажем так, в оранжевой. Мы очень хорошо оцениваем готовность стадиона и города к проведению чемпионата», - приводит слова руководителя операционной деятельности на объектах Союза европейских футбольных ассоциаций Андреаса Шара ТАСС.

По его словам, сейчас идет финальная настройка, завершающие этапы.

Арена примет три матча группового этапа первенства континента, а также четвертьфинал. В том числе, две игры сборной России - против команд Бельгии и Финляндии.

Стадион на Крестовском острове является вторым после Лужников по вместимости в стране. Он может принять 62 тысячи болельщиков. Иностранные болельщики смогут въехать на территорию страны без визы во время чемпионата Европы по футболу. Кроме того, болельщики смогут бесплатно ездить в России на общественном транспорте в дни матчей, а также на следующие сутки после игр.

Напомним, турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах: Баку, Амстердаме, Бильбао, Бухаресте, Будапеште, Лондоне, Глазго, Дублине, Риме, Копенгагене, Мюнхене и Санкт-Петербурге.

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