РФС не получал уведомлений от WADA о статусе сборной России на ЧМ-2022

Российский футбольный союз не получал уведомлений от Всемирного антидопингового агентства о статусе сборной России на чемпионате мира 2022 года.

Напомним, во вторник арабское издание BeIN Sports, ссылаясь на собственные источники сообщило, что WADA проинформировало РФ о невозможности участия в чемпионате 2022 года.

«Мы не получали каких-либо уведомлений от WADA о статусе нашей сборной на ЧМ в 2022 году», - сообщили РИА Новости в пресс-службе РФС.

В декабре прошлого года исполком WADA единогласно согласился с рекомендациями CRC организации отстранить российских атлетов от участия в крупных соревнованиях международного урона четыре года. РУСАДА было признано не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу. Решение исполкома в настоящее время не вступило в силу, потому как дело WADA против РУСАДА направлено для разбирательства в Спортивный арбитражный суд в Лозанне

В конце 2019 года глава комитета WADA по соответствию (CRC) Джонатан Тейлор сообщал, что решение исполнительного комитета WADA на отборочный турнир ЧМ-2022 не распространяется, но если российская сборная выйдет в финальную часть чемпионата в Катаре, ее игроки на турнире выступят под нейтральным флагом.