Футболист Александр Кокорин стал играть за МРОТ

Зарплату Кокорина администрация клуба "Зенит" приравняла к МРОТ. Эта сумма сейчас составляет 11 тысяч 280 рублей в месяц. О величине заработка футболиста сообщило издание РБК-Спорт со ссылкой на собственный источник.

Ранее, до тюремного заключения, Александр Кокорин был одним из самых высокооплачиваемых игроков в России. Форвард «Зенита» зарабатывал около двух миллионов евро в год (больше 150 тысяч евро в месяц). Контракт с минимальным уровнем выплат Кокорин заключил во время отбывания наказания в исправительной колонии. Как отметили СМИ, футболист об условиях оплаты даже не торговался – он принял контракт, будучи благодарным «Зениту» за поддержку, которую клуб оказывал ему во время следствия и заключения.

Сам Кокорин комментирует информацию о зарплате только косвенно. По его словам, он не имеет права говорить об этом. Однако, отвечая на слова комментатора Уткина о зарплате в 20 тысяч рублей, Кокорин сказал, что Уткин "даже накинул" сумму.

Сейчас Кокорин играет за второй состав «Зенита» и в недавнем дружеском матче против бразильского клуба «Гремио Новоризотино» забил дубль – один гол на 68-й минуте и следующий на 69-й.

Напомним, в 2018 году Александр Кокорин со своим братом Кириллом (тоже футболистом), а также экс-игроком «Краснодара» Павлом Мамаевым в компании с Александром Протасовицким оказались на скамье подсудимых из-за двух драк в центре столицы. Их судили по статьям 213 УК «Хулиганство» и 115 УК «Легкий вред здоровью». Братья Кокорины получили срок в 1 год и шесть месяцев и были отправлены в колонию в Белгородской области. 17 сентября они вышли на свободу по условно-досрочному освобождению. Павел после этого сменил бывший у него контракт и перешел в другой клуб, а Александр остался в «Зените».

Действующий контракт с «Зенитом» у Кокорина истекает летом текущего года.