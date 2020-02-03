Нурмагомедову предложили по 100 млн долларов за бои с Макгрегором и Мейвезером

Чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову предложили рекордную сумму за бои в Саудовской Аравии. Менеджер спортсмена Али Абдель-Азиз, заявил, что шейхи готовы заплатить 100 миллионов долларов за бой с Флойдом Мейвезером и аналогичную сумму за реванш с Конором Макгрегором.

«Я знаю некоторых людей из Саудовской Аравии, я с ними встречался. Они хотят заплатить 100 миллионов долларов за бой Хабиба против Конора в Саудовской Аравии. Они также желают заплатить Хабибу 100 миллионов долларов за поединок с Флойдом в Саудовской Аравии», - цитирует Абдель-Азиза TMZ.

Напомним, поединок Нурмагомедова с Фергюсоном состоится 19 апреля на турнире UFC 249. Спортсмен имеет в активе 28 побед. Он ни разу не проигрывал в профессиональной карьере.