Нурмагомедову предложили по 100 млн долларов за бои с Макгрегором и Мейвезером
Арабские шейхи готовы заплатить спортсмену гонорар в том случае, если бой состоится в Саудовской Аравии.
© Фото: Jason Silva, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову предложили рекордную сумму за бои в Саудовской Аравии. Менеджер спортсмена Али Абдель-Азиз, заявил, что шейхи готовы заплатить 100 миллионов долларов за бой с Флойдом Мейвезером и аналогичную сумму за реванш с Конором Макгрегором.
«Я знаю некоторых людей из Саудовской Аравии, я с ними встречался. Они хотят заплатить 100 миллионов долларов за бой Хабиба против Конора в Саудовской Аравии. Они также желают заплатить Хабибу 100 миллионов долларов за поединок с Флойдом в Саудовской Аравии», - цитирует Абдель-Азиза TMZ.
Напомним, поединок Нурмагомедова с Фергюсоном состоится 19 апреля на турнире UFC 249. Спортсмен имеет в активе 28 побед. Он ни разу не проигрывал в профессиональной карьере.