Всероссийская федерация легкой атлетики объявила о роспуске президиума

Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики сложил с себя полномочия после рекомендации ОКР и Минспорта.

«На заседании президиума было принято решение, всем членам президиума ВФЛА добровольно сложить с себя полномочия и подать в отставку», - говорится в сообщении на сайте организации.

ВФЛА передала полномочия президиума организации рабочей группе.

Отмечается, что решение такое решение было принято, так как деятельность ВФЛА не привела к восстановлению федерации в World Athletics.

Рабочая группа ОКР получит полномочия президиума федерации по взаимодействию с World Athletics, AIU, рабочей группой World Athletics, а также другими международными организациями.

Министр спорта РФ Олег Матыцин на заседании президиума подчеркнул, что в числе ближайших задач ведомства и федерации, принятие дополнительных мер по борьбе с допингом и сохранение для российских атлетов возможности выступать на международных соревнованиях.