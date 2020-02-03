«Не интересно»: Нурмагомедов отказался от реванша с Макгрегором

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов объявил, что он не заинтересован в возможности предоставить шанс взять реванш ирландскому бойцу смешанного стиля (ММА) Конору Макгрегору. Об этом спортсмен заявил на пресс-конференции в Махачкале.

«Мне не интересен реванш с Макгрегором. Зачем мне 100 миллионов? За то, чтобы я его еще раз побил?», - сказал Нурмагомедов

1 февраля президент UFC Дэйна Уайт заявил, что реванш между Нурмагомедовым и Макгрегором может состояться осенью 2020 года.

Ранее сегодня стало известно, что арабские шейхи готовы заплатить Нурмагомедову по 100 миллионов долларов за бой с Флойдом Мейвезером и столько же за реванш с Макрегором.