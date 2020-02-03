Путин дал гражданство РФ бразильскому футболисту Паулиньо

Президент РФ предоставил российское гражданство бразильскому нападающему мини-футбольного клуба КПРФ Паулиньо. Как говорится в указе, подписанном президентом, данное постановление принято им на основании пункта «а» статьи 89 Конституции Российской Федерации.

«Принять в гражданство Российской Федерации Кастаньясси Пауло Роберто, родившегося 19 октября 1985 года в Бразилии», - сказано в документе.

За мини-футбольный клуб КПРФ форвард играет с 2015 года. Туда он перешел из «Мытищ». На родине бразилец выступал за «Интелли» и «Флуминенсе». В прошлом сезоне в составе КПРФ нападающий стал серебряным призером Суперлиги, а в финальной серии до трех побед команда Паулиньо проиграла «Тюмени» 1:3.

Мини-футбольный клуб КПРФ основан в 2003 году. Официальный статус команде присвоен в 2009 году. С сезона 2011/2012 играет клуб в Суперлиге - высшем дивизионе в структуре российского мини-футбола.

Сейчас в составе сборной России играют три бразильца, также имеющие российское гражданство - Эдер Лима, Ромуло и Робиньо.